Подросток с криминальным прошлым вымогал деньги у 20-летнего жителя Петрозаводска

Мама 20-летнего испуганного петрозаводчанина рассказала в полиции о том, у ее сына малолетний преступник вымогает деньги.

Об обращении женщины рассказали в МВД Карелии.

Как выяснили полицейские, к вымогательству причастен несовершеннолетний ранее судимый горожанин. По версии полиции, он пригласил потерпевшего к себе домой, где напомнил о том, что тот когда-то обещал купить у него автомобиль. Однако слова не сдержал и тем самым поставил его в сложное финансовое положение.

Подросток потребовал компенсацию в 40 000 рублей и приказал начать поиск денег немедленно, при этом запретив гостю покидать квартиру. Позже он всё же его выпустил. Испуганный петрозаводчанин попытался взять кредит на требуемую сумму, но в финансовых организациях ему отказали. Тогда он рассказал о случившемся родным.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он признался, что на самом деле машину давно продал. А историю о том, что он бедствует, придумал в корыстных целях.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска, избивавший знакомого и вымогавший у него деньги, получил «условку».