Подросток с подружкой приехали из района в Петрозаводск, избили и ограбили пенсионера

Подросткам, совершим грабеж с избиением, грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело возбуждено в отношении двоих несовершеннолетних жителей Пудожского района. По версии полиции, 17-летний юноша и его приятельница причастны к совершению грабежа в Петрозаводске.

События разворачивались следующим образом: подростки приехали в карельскую столицу на выходные. Прогуливаясь по Перевалке, молодые люди затеяли конфликт с 60-летним прохожим, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием установлено, что в ходе перебранки житель Пудожского района несколько раз ударил петрозаводчанина по лицу. В это время приятельница юноши завладела борсеткой мужчины, в которой тот хранил ключи от квартиры, водительское удостоверение, мобильный телефон, а также банковские карты и 12 тысяч рублей. Похитив чужое имущество, пара скрылась в неизвестном направлении, а потерпевший обратился в правоохранительные органы. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Личность подозреваемых была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска. Во время личного досмотра у жительницы Пудожского района стражи порядка изъяли украденный телефон. Остальные вещи молодые люди выкинули, а деньги потратили на личные нужды.

Фигуранты уголовного дела дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Максимальная санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.