Подросток скончался после падения на него футбольных ворот

Возбуждено уголовное дело.

Несчастный случай произошел вечером 5 июня.

17-летний подросток из Рязани погиб во время футбольной игры со сверстниками. На него упали незакреплённые футбольные ворота. От полученных травм мальчик скончался. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Следственный комитет проводит проверку, возбуждено уголовное дело.

Ранее две девочки погибли при обрушении бетонной плиты на заброшенной ферме в Ленобласти.