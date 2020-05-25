Подросток уехал с детской площадки в Петрозаводске на чужом самокате

В полицию 15 мая с заявлением о краже обратилась 36-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка сообщила, что пропал самокат ее дочери, который та буквально на несколько минут оставила на детской площадке без присмотра. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен 17-летний юноша.

Как выяснилось, в тот день подросток гулял с приятелем и во дворе заметил самокат. Он его забрал, а позже продал за полцены.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские Петрозаводска поймали велосипедного вора.