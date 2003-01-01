Подросток украл масло и форель из гипермаркета в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии задержали юношу, похитившего продукты питания из магазина в столице Карелии.
Сегодня ночью, 12 ноября, несовершеннолетний петрозаводчанин намеревался вынести из городского гипермаркета 10 пачек сливочного масла общей стоимостью свыше трёх тысяч рублей. Подросток спрятал продукты под куртку и пронёс их через кассу, не заплатив, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.
— В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка установили, что ранее этой же ночью юноша уже приходил в гипермаркет и пронёс без оплаты несколько упаковок форели стоимостью порядка 800 рублей, — рассказали там.
Росгвардейцы задержали правонарушителя, а затем передали его прибывшим на место происшествия полицейским.
