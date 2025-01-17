Подросток устроил беспредел на улицах Петрозаводска

Юного жителя Карельской столицы отправили в воспитательную колонию.

Суд вынес приговор 15-летнему жителю Петрозаводска, виновному в нескольких преступлениях. Подробности криминальных похождения подростка сообщили в Следкоме Карелии.

Так, в мае 2024 года фигурант в пьяном состоянии на улице Антонова пристал к другому незнакомому подростку. Он потребовал вывернуть карманы, а после отказа ударил последнего по голове, выхватил телефон и сбежал.

В другой раз подросток схватил в магазине бутылку спиртного, а когда его попытались остановить работники магазина, начал оказывать сопротивление. Он ударил одного, второго работника, выронил бутылку и ни с чем убежал из магазина.

В феврале 2024 года юноша, вместе со своим 14-летним приятелем (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) нашли в районе улицы Торнева в городе Петрозаводске банковскую карту и потратили с нее более 13.5 тысячи рублей.

В итоге суд приговорил подростка к 2 годам 2 месяцам воспитательной колонии.