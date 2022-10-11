Подросток устроил ДТП на угнанном мопеде на юге Карелии

В Олонецком районе республики возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Олонецкого района поступило заявление от 36-летнего жителя одной из деревень. Он не обнаружил на месте свой мопед, который все время хранил во дворе. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.
Полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель района. Подросток во всем сознался.
Как выяснилось, он давно приметил стоявший без дела мопед и просил хозяина его продать, но тот не соглашался. Тогда ночью злоумышленник проник на его участок и укатил транспортное средство. На дороге подросток сел за руль, но не справился с управлением и оказался в кювете, после чего покинул место ДТП.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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