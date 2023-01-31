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Подросток в Карелии попался на краже электронных сигарет

Новости. Происшествия
09:31, 21 Февраля 2023
фото: © Росгвардия РФ

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Сотрудники Росгвардии Карелии задержали несовершеннолетнего кондопожанина по подозрению в магазинной краже.

В воскресенье, 19 февраля, на пульт кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина на Пролетарской улице.

Работник сообщил росгвардейцам, что он опознал юношу, который днем ранее взял две одноразовые электронные сигареты общей стоимостью около полутора тысяч рублей, спрятал в карман и ушел без оплаты. Сотрудники Росгвардии передали нарушителя инспектору ПДН.

В Олонце помощь вневедомственной охраны потребовалась персоналу одного из сетевых магазинов. Оказалось, что мужчина вынес бутылку крепкого спиртного напитка и скрылся.

Стражи порядка нашли 36-летнего нарушителя недалеко от торговой точки, сообщили в Росгвардии Карелии. 

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