Подросток в Карелии рискует попасть за решетку на 6 лет из-за найденной банковской карты

Юный житель Сегежи расплатился чужой картой в магазинах, сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Сегежа. Несовершеннолетний подозревается в краже с банковского счета.

По версии следствия, подросток нашел на улице чужую банковскую карту. Подозреваемый расплачивался чужими деньгами в продуктовых магазинах.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.