Подросток в Карелии угнал автомобиль «Ока» и вылетел на нем в кювет (ФОТО)

Правоохранители расследуют обстоятельство аварии, случившейся в Питкярантском районе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 27 октября в 5 утра в Питкярантском районе произошло ДТП. Там на 107 километре дороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» автомобиль «Ока» под управлением 17-летнего водителя вылетел с трассы и перевернулся.

В результате аварии травмы получили водитель и 31-летний пассажир, они были госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП и по заявлению об угоне автомобиля сотрудники полиции проводят проверки. Водительских прав у подростка не было. Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей.