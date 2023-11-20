Подросток в Карелии забрал у пенсионерки, спасавшей внучку, полтора миллиона рублей

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается сейчас в Беломорском районе, сообщили в МВД республики.

В полицию Беломорска в Карелии позвонила местная жительница, сообщившая, что мошенники обманули ее 84-летнюю мать, украв у нее полтора миллиона рублей.

Пожилую женщину обманули по классической схеме — позвонив и напугав тем, что внучка якобы попала в аварию. Чтобы избежать неприятностей, надо было заплатить 1 миллион 500 тысяч рублей. Пенсионерка собрала сбережения и передала приехавшему курьеру.

Вскоре полицейские установили и личность последнего. Им оказался местный школьник.

Подросток рассказал, что нашел объявление о работе «техническая поддержка». Куратор дал ему первое задание — на такси доехать в деревню к пенсионерке, забрать у нее ветошь, куда были завернуты деньги, и перевел на указанные счета 1 миллион 450 тысяч рублей.

Себе он оставил 50 тысяч рублей, на которые купил мотоцикл.

Несовершеннолетнего поставили на учет в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.