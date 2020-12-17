Подросток в Петрозаводске украл витаминов на 18 тысяч рублей

Шестнадцатилетний житель карельской столицы взломал замок на витрине и забрал с собой 13 упаковок витаминов, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска раскрыли кражу нескольких упаковок витаминов на сумму 18 тыс. рублей. Под подозрением – ранее судимый за имущественные преступления 16-летний житель столицы Карелии.

Установлено, что это произошло в один из ноябрьских дней. Ранним утром юноша пришёл в торговый центр. Некоторые отделы ещё не работали, в том числе и небольшой магазин с товарами для здоровья. По версии дознания, он взломал замок на витрине, забрал 13 упаковок витаминов и скрылся.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что похищенные товары продал. Оперативниками установлено место сбыта. По факту кражи возбуждено уголовное дело.