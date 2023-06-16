Подросток забрал миллион у испуганной жительницы Петрозаводска и попал под суд

В Петрозаводске будут судить 17-летнего юнца из другого региона, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека, обвиняемого в мошенничестве.

Как установило следствие, в феврале 2023 года обвиняемый вместе со своим знакомым под видом «курьеров» взяли миллион рублей у пожилой женщины. До этого с ней связывались мошенники, которые, напугав петрозаводчанку тем, что ее дочь якобы попала в аварию, потребовали у нее деньги для «спасения». Перепуганная женщина отдала все свои сбережения.

Подросток был быстро задержан. Как выяснилось, он приехал в Карелию из другого региона именно для того, чтобы забрать деньги.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.