Подросток-зацепер погиб, сорвавшись с электрички, в регионе рядом с Карелией

В Ленобласти подросток, передвигавшийся снаружи поезда запрещенным способом, не смог удержаться, упал и получил смертельные травмы.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о смертельном травмировании несовершеннолетнего на железнодорожных путях в Ленинградской области. Обстоятельствами происшествия занимается Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура. Видео с места событий опубликовано ведомством на своем канале.
По имеющимся данным, группа подростков передвигалась запрещённым способом — снаружи электропоезда. Между станциями Рощино и Каннельярви один из них упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее в Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку.