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Подсчитан общий ущерб России от лесных пожаров

Новости. Общество
21:30, 10 Августа 2021
фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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Эксперты Greenpeace подсчитали общий ущерб российским лесам от пожаров с начала 2021 года.

По данным экологов на 10 августа, огнем пройдено уже 16,1 миллиона гектаров территории природных угодьев. Об этом информирует Лента.ру.

Согласно исследованиям организации, средний пик горимости лесов в России за последние 20 лет уже пройден. При этом площади действующих пожаров все еще растут, в основном за счет Якутии. По оценке Greenpeace, три четверти рабочего времени отраслевых специалистов и ответственных за охрану природы чиновников, которое можно было бы направить на ликвидацию огненных катастроф в стране, уходит на бумажную волокиту.

«Происходящее связано как с нарастающими изменениями климата, когда пожароопасный сезон становится все более длительным, а засухи — все более частыми, долгими и интенсивными, так и с продолжающимся упадком системы государственного управления лесами, безумным лесным законодательством и целым комплексом хронически не решаемых проблем в области охраны лесов», — объяснил руководитель лесного отдела российского Greenpeace Алексей Ярошенко.

В экологической организации также подчеркивают, что части происшествий с огнем можно избежать запретами на выжигание сухой прошлогодней травы на сельскохозяйственных полях, огневой очистки мест рубок в пожароопасный период, которые иногда не отличаются от хулиганских поджогов. «Без отказа от массового использования огня победить пожары не получится, что наглядно подтверждается печальным опытом США, Канады и Австралии», — резюмируют представители Greenpeace.

По данным федеральной службы Авиалесохраны на 10 августа, в России действуют 196 лесных пожаров на площади в 1,5 миллиона гектаров. Ранее эксперты ООН предупредили, что природные катастрофы по всему миру летом 2021 года (пожары, засухи и наводнения) являются последствиями серьезного изменения климата, которое в ближайшие десятилетия может стать разрушительным для человечества.

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