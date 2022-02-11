890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕТРОЗАВОДСК УШЕЛ ПОД ВОДУ, МИНЗДРАВ ОТКРЫЛ ПУНКТ КРУГЛОСУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОВИД И «ГИПЕРБОРЕЯ» СТАРТОВАЛА
13.02.2022 19:00
Еще один пункт экспресс-тестирования на коронавирус открылся в Петрозаводске
Сегодня 08:55
Полиция объявила в розыск пропавшего жителя Петрозаводска с деменцией
13.02.2022 17:04
Сборная России по лыжным гонкам завоевала «золото» на Олимпиаде 1
13.02.2022 16:56

Подсчитан размер детских пособий на первенцев после повышения в Карелии

Новости. Общество
14:37, 14 Февраля 2022
фото: © pixabay

Новости партнеров

В 2022 году размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Карелии составит 14651 рубль.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики.

Увеличение связано с изменением порядка начисления выплат. С 1 января их сумма привязана к размеру прожиточного минимума для детей, установленного на год в субъекте Российской Федерации.

В течение февраля Центр социальной работы Республики Карелия проведет перерасчет размера выплат в беззаявительном порядке.

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.  В 2022 году эта сумма составляет 32 926 рублей на одного члена семьи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Аналитика

Сегодня 11:22
Обществоведение
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
Чтобы прекратить ночную торговлю алкоголем в Карелии, властям надо дождаться какого-нибудь крупного ЧП.
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Старое сменяется новым 10
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 18
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 21
08.02.2022 16:06
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 4
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 1
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
Сегодня 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»