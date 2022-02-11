Подсчитан размер детских пособий на первенцев после повышения в Карелии

В 2022 году размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Карелии составит 14651 рубль.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики.

Увеличение связано с изменением порядка начисления выплат. С 1 января их сумма привязана к размеру прожиточного минимума для детей, установленного на год в субъекте Российской Федерации.

В течение февраля Центр социальной работы Республики Карелия проведет перерасчет размера выплат в беззаявительном порядке.

Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2022 году эта сумма составляет 32 926 рублей на одного члена семьи.