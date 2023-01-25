Подсчитан размер ежемесячных выплат за счет маткапитала в Карелии

Размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала в Карелии отличается в зависимости от района.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики.

В Костомукше, Лоухском, Беломорском, Кемском и Калевальском районах выплачивают по 18382 рубля в месяц, в остальных районах и Петрозаводске — по 17167 рублей.

Получать выплаты семья может до достижения ребенком возраста 3-х лет.

Заявление о распоряжении средствами маткапитала семьи могут подать на портале госуслуг, в МФЦ либо лично в клиентской службе Отделения Социального фонда РФ по Республике Карелия.