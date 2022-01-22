890x80
Реклама
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии 5
Сегодня 14:29
Крупнейшее предприятие Карелии массово увольняет работников за пьянку 4
Сегодня 11:35

Подсчитан размер прибавки к пенсии после доиндексации

Новости. Общество
20:40, 22 Января 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Новости партнеров

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Все пенсии, которые выплачиваются (и по старости, и по инвалидности, и по случаю потери кормильца), когда мы их индексируем на 8,6%, прибавка в среднем по всем страховым пенсиям будет 1,4 тыс. рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысяч рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тыс. рублей», — сказала Бибикова в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Она добавила, что пособия с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 4
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 18
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 8
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 4
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 29
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»