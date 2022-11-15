Подсчитан средний размер доплаты за «особые заслуги» к пенсиям бывших чиновников Петрозаводска

Администрация Петрозаводска рассчитала сумму, которая будет выделена из бюджета в 2023 году на ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) некоторым категориям бывших муниципальных служащих.

Согласно проекту бюджета города на следующий год, общий размер ассигнований составит 18,4 млн рублей. В пояснительной записке говорится, что эта сумма предназначена для примерно 200 человек. Расчеты показывают, что ежемесячная доплата составит, в среднем, 7,6 тыс. рублей.

Эти выплаты предназначены «лицам, занимавшим должности в местных органах государственной власти и управления, вышедшим на пенсию и не работавшим на 1 января 1997 года и проживающим на территории Республики Карелия (за исключением технических работников) и имеющим особые заслуги перед городом Петрозаводском; лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа; лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления», сказано в пояснительной записке к проекту бюджета.