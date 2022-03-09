Подсчитана экономия расходов семей в Карелии на отопление домов после перевода на природный газ

Перевод отопления индивидуальных жилых домов в Карелии на природный газ позволяет владельцам сократить расходы в 2 раза.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» гендиректор АО «Газпром Газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

«Если брать в среднем до 100 метров квадратных (общая площадь жилья — прим. ред.), то в зависимости от того, какое топливо было у домохозяйства — топливо, уголь или электроэнергия, в 2 раза, а иногда и больше экономия семейного бюджета», — сказал Азаров.

По его словам, в последние годы тарифы на природный газ в Карелии растут на 3-5% в год.