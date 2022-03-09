890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
В Финляндии сообщили о замораживании сотрудничества с Россией в сфере высшего образования
09.03.2022 20:30
Автомобиль на полном ходу сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО) (18+)
Сегодня 10:25

Подсчитана экономия расходов семей в Карелии на отопление домов после перевода на природный газ

Новости. Общество
17:00, 10 Марта 2022
фото: © АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Новости партнеров

Перевод отопления индивидуальных жилых домов в Карелии на природный газ позволяет владельцам сократить расходы в 2 раза.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» гендиректор АО «Газпром Газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

«Если брать в среднем до 100 метров квадратных (общая площадь жилья — прим. ред.), то в зависимости от того, какое топливо было у домохозяйства — топливо, уголь или электроэнергия, в 2 раза, а иногда и больше экономия семейного бюджета», — сказал Азаров.

По его словам, в последние годы тарифы на природный газ в Карелии растут на 3-5% в год.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Чтиво

09.03.2022 16:08
Частная жизнь
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»