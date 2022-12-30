Подсчитана стоимость загородного отдыха на Рождество в Карелии

Опубликован рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха на рождественские праздники в этом году.

Рейтинг портала бронирования «Санатории-России.рф» составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с 7 на 8 января 2023 года.

Дороже всего в СЗФО обойдется пребывание в Рождественский праздник в санаториях Ленинградской области (5570 рублей в сутки), Карелии (5490 рублей) и Санкт-Петербурга (5120 рублей).

Для сравнения, отдых в здравницах Краснодарского края стоит в среднем 5730 рублей, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае 5840 рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, большим спросом на Рождество пользуются санатории со СПА-услугами, массажем и косметологией.