Подсчитано, как должны вырасти доходы населения Карелии при эффективной власти

Индикатором эффективности работы властей Карелии станет увеличение реальной зарплаты населения в 2030 году на 31% по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», составленном министерством экономического развития России.

В приложении к документу перечислены «Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, соответствующие на региональном уровне показателям, характеризующим достижение национальных целей развития».

Согласно приведенным в документе расчетам, в 2021 году реальная с учетом инфляции зарплата населения Карелии должна увеличиться по сравнению с 2020 годом на 2,4%, в 2022 — на 5,1%, в 2023 — на 8,1%, в 2024 — на 11,2%.

Кроме того, в качестве индикатора эффективности органов власти республики учитывается рост среднедушевых доходов населения. В 2021 году они должны вырасти на 2,8%, а в 2030 году — на 25,4% по сравнению с 2020 годом.