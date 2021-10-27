890x80
Реклама

Подсчитано, как должны вырасти доходы населения Карелии при эффективной власти

Новости. Общество
15:40, 27 Октября 2021
фото: pixabay

Новости партнеров

Индикатором эффективности работы властей Карелии станет увеличение реальной зарплаты населения в 2030 году на 31% по сравнению с 2020 годом.

Об этом говорится в «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», составленном министерством экономического развития России.

В приложении к документу перечислены «Показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, соответствующие на региональном уровне показателям, характеризующим достижение национальных целей развития».

Согласно приведенным в документе расчетам, в 2021 году реальная с учетом инфляции зарплата населения Карелии должна увеличиться по сравнению с 2020 годом на 2,4%, в 2022 — на 5,1%, в 2023 — на 8,1%, в 2024 — на 11,2%.

Кроме того, в качестве индикатора эффективности органов власти республики учитывается рост среднедушевых доходов населения. В 2021 году они должны вырасти на 2,8%, а в 2030 году — на 25,4% по сравнению с 2020 годом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-10-27 19:41:03
ЭТО что за бред опубликован в Столице ? И где искать этих прогнозистов к 2030 году ? Меру их ответственности за неисполнение прогнозов напишите ? хм .
Александр
2021-10-27 19:31:38
Хватит считать в фантиках .Посчитаите в У.Е.-рост за 20 лет мы в кошельках видим.
Вася
2021-10-27 19:31:23
Даешь новые рабочие места на ДВ
zanoza
2021-10-27 19:25:06
Вывод напрашивается один, доходы вырастут только у "эффективных" чиновников от власти, у всех остальных доходы будут падать и падать. Без развития реальной экономики , т.е. без строительства заводов и фабрик, говорить о росте доходов населения по меньшей мере ГЛУПО!!!
Сеня
2021-10-27 19:38:19
zanoza, ++++++++++++
mobikk
2021-10-27 18:15:00
Плохо умеют считать в этом министерстве. С такой индексацией зарплаты пусть и недостаточной на самом деле, доходы вырастут на все 50 - 70 %
Саныч
2021-10-27 18:14:55
Это что за бред я прочитал?
Сеня
2021-10-27 19:38:29
Саныч, +++++++++++++
Leopol'd
2021-10-27 17:45:31
Экстремизмом отдаёт заголовок! Это если показатели не достигаются, значит не эффективная власть?! А она у нас уже больше двадцати лет самая эффективная. А кто не согласен, иностранный агент, наймит госдепа!
Сеня
2021-10-27 19:38:46
Leopol'd, ++++++++++++
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
20.10.2021, 17:14
Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 11
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 15:45
Без политики
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник».
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»