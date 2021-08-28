Подсчитано, как инфляция «съела» доходы населения Карелии

Денежные доходы жителей Карелии во II квартале 2021 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но почти весь этот рост «съела» инфляция.

Такой вывод следует из официальной статистики о доходах населения.

«С учетом сложившегося уровня инфляции, реальные денежные доходы во II квартале 2021 года к уровню соответствующего периода 2020 года увеличились на 1%, реальные располагаемые доходы — на 0,2%», — говорится в сообщении Карелиястата.

Среднемесячный денежный доход в расчёте на одного жителя республики во II квартале 2021 года составил 32873 рубля — это на 8,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.