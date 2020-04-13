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Подсчитано, каким будет размер новых детских пособий в Карелии

Новости. Общество
12:49, 14 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов
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Министерство социальной защиты Карелии представило расчеты, каким будет размер ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет для семей, проживающих в республике.

Об этом рассказала сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике глава Минсоцзащиты Татьяна Соколова.

Выплата пособий предусмотрена указом президента РФ от 20 марта 2020 года для всех российских семей, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Но суммы будут отличаться в разных регионах - 50% прожиточного минимума, установленного для детей в том или ином субъекте РФ.

Каким будет размер пособий в Карелии, и когда их начнут выплачивать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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