Подсчитано, какой была инфляция в Карелии в 2022 году

Потребительские цены в Карелии за 2022 год выросли на 11,8%.

Это следует из данных Карелиястата о сводном индексе потребительских цен в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Больше всего за год подорожали непродовольственные товары — на 15,1%.

Цены на продукты питания выросли почти на 9%. Стоимость услуг увеличилась на 10,9%.

Общий рост цен отразился на стоимости фиксированного набора товаров и услуг, которая рассчитывается для сопоставления покупательской способности населения.

В декабре 2022 года этот набор подорожал до 21430 рублей 44 копеек, что на 9,8% больше, чем в аналогичном месяце 2021 года.