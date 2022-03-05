Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей

В Петрозаводске в состояние постоянной готовности приведены 12 муниципальных бомбоубежищ и укрытий.

Такая цифра приведена в отчете администрации об итогах работы за 2021 год, поступившем в Петросовет.

«Администрацией завершена работа по исполнению решения Петрозаводского городского суда о приведении двенадцати защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в состояние постоянной готовности к использованию по предназначению», — сказано в документе.

По подсчетам администрации, всего в городе имеется 172 защитных сооружения гражданской обороны, из них 57 находятся в муниципальной собственности.