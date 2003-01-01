Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сообщили, что в российской части Финского залива обитает более 1800 серых тюленей.

Точное число тюленей, обитающих здесь, составило 1811 особей. Данных за прошлый год нет, но в 2023 году насчитали 1651 тюленя, то есть за два года популяция увеличилась на 160 особей. Общая численность серых тюленей во всем Балтийском море превышает 60 тысяч особей и продолжает расти.

Подсчет провели с помощью аэрофотосъемки в этом году. Специалисты делали снимки с высоты, а затем внимательно изучали их. Этот метод позволяет получать надежные данные без беспокойства животных.

Эксперты отмечают, что серые тюлени лучше адаптируются к изменениям климата, чем балтийские нерпы. За последний сезон фонд спас и вернул в естественную среду обитания 39 детенышей нерп после реабилитации.

Напомним, ранее Фонд друзей балтийской нерпы сообщил, что спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро. Нерпу нашли 28 апреля в городе Сортавала в истощенном состоянии — она весила около 4 кг, что в три раза меньше нормы. За четыре месяца реабилитации в центре фонда в Репино нерпа окрепла, набрала вес и научилась самостоятельно охотиться.