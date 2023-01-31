Подсчитано количество жителей Карелии, живущих за чертой бедности

Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума в 2021 году составило 14,4% от общей численности населения.

Это следует из опубликованных 1 февраля данных Карелиястата за 2017–2021 годы.

Численность населения, живущего ниже черты бедности, снижалась в течение пяти лет.

В 2017 году в Карелии насчитывалось 103,3 тыс. жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Это составляло 16,5% от численности населения. В 2021 году их количество составило 88 тыс. (14,4%).