Подсчитано количество жителей Петрозаводска, окунувшихся в прорубь минувшей ночью

В ночь с 18 на 19 января в Петрозаводске прошли крещенские купания.

По сообщению пресс-службы администрации города, специальная прорубь, называемая иорданью, была подготовлена на льду Онежского озера напротив памятника Петру I.

Туда пришли около 800 человек, более полутысячи из них совершили окунание. Для участников поблизости были установлены отапливаемые палатки.

За порядком и безопасностью следили сотрудники МЧС и МВД, врачи и представители администрации города.