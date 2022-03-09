Подсчитано, на сколько могут подорожать летние туры по России

«Отельеры уже озвучили повышение цен на 10-30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, повышение к сезону», — сказала Ломидзе, чьи слова цитирует ТАСС.