Подсчитано, на сколько могут снизиться платежи за электричество после газификации дома в Карелии

Платежи за электроэнергию в индивидуальном доме после перевода отопления на природный газ могут снизиться в 4 раза.

Такие расчеты сделала администрация Кондопожского района Карелии.

На официальной странице администрации Вконтакте приведен пример конкретной семьи Ольги Алешиной из поселка Янишполе.

Нынешнюю зиму эта семья впервые провела в газифицированном доме.

«До газификации платежи только за электричество составляли больше 6 тысяч рублей в месяц, сейчас снизились более чем в четыре раза, а за отопление дома и горячую воду семья платит 2 300 рублей», — сообщили в администрации.

По данным властей, в Карелии подключено к природному газу 23 тысяч домов. Принято 1821 заявка на подведение газа к домам, заключено 1667 договора.