Подсчитано, на сколько подорожала молочная продукция в Карелии за время ценового конфликта

Средняя стоимость основных видов молочной продукции в Карелии выросла в октябре на фоне ценового конфликта между государственными совхозами и молокозаводами.

Это следует из результатов, проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

Молоко питьевое цельное пастеризованное подорожало за октябрь на 1 рубль 20 копеек — в среднем, до 61 рубля 88 копеек за литр.

Стоимость молока питьевого цельного стерилизованного увеличилась до 86 рублей 32 копеек — это на 1 рубль 83 копейки дороже, чем в конце сентября.

Цена на сметану выросла более чем на 9 рублей — 209 рублей 81 копейки за килограмм.

Творог жирный подорожал до 424 рублей 17 копеек за килограмм, что на 12 рублей 78 копеек больше, чем месяцем ранее.

Стоимость килограмма сливочного масла достигла 813 рублей 83 копеек и выросла более чем на 16 рублей по сравнению с концом сентября.

Эти данные учитывают общий рост цен как на карельскую, так и на привозную продукцию.

Ранее министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил, что «молочный конфликт» завершился достижением договоренностей между производителями и переработчиками молока о росте цен на сырье, но работа не закончена.