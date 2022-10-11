Подсчитано, на сколько сократилась реальная зарплата жителей Карелии

Размер реальной зарплаты в Карелии с учетом инфляции за 9 месяцев 2022 года сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Сокращение реальной зарплаты отражает снижение покупательской способности населения из-за роста цен.

Начисленная зарплата выросла в среднем на 11,8%. Ее размер в среднем за 9 месяцев составил в Карелии 54123 рубля 9 копеек.