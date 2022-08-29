Подсчитано, на сколько цены в автосалонах отличаются от заявленных на сайтах дилеров

Купить автомобиль по цене, указанной на официальном сайте дилера в России, почти невозможно — в салонах покупателям предлагают машины по более высокой стоимости.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного профильным порталом Autonews.ru.

Например «Лада Веста» на сайте автоконцерна оценивается от 1 млн 121 тыс. руб. В московсих автосалонах за седан в вариации Classic хотят получить 1 млн 125 тысяч руб. «Автомат» доступен от 1 млн 340 тысяч 900 рублей до 1 млн 355 тысяч руб.



Kia Picanto с рекомендованным ценником в 1 млн 334 тысяч 900 рублей в реальности продается за 1 млн 470 тысяч рублей в АКПП.



Hyundai Solaris в исполнении Active Plus дилеры предлагают купить от 1 млн 564 тысяч рублей. Доплата за «автомат» составляет порядка 150 тысяч рублей.



VW Polo в первоначальной вариации у дилерских центров в северной части столицы продается от 1 млн 740 тысяч рублей. За автоматическую трансмиссию нужно отдать 1 млн 820 тысяч руб.



Geely Coolray производитель рекомендует продавать от 1 млн 879 тысяч 900 руб. Но дилеры продают его от 2 млн рублей до 2 млн 210 тысяч 900 рублей за базовое исполнение.

Autonews оценивал автомобили, которые позиционируются как «бюджетные» и «самые доступные». Стоимость более дорогих моделей в салонах и на сайтах дилеров отличается еще больше.