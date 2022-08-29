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Подсчитано, на сколько цены в автосалонах отличаются от заявленных на сайтах дилеров

Новости. Общество
20:30, 04 Сентября 2022
фото: Автоцентр Владимир Подробнее на Autonews: https://www.autonews.ru/news/6311ac7e9a79479c51b02e20?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Купить автомобиль по цене, указанной на официальном сайте дилера в России, почти невозможно — в салонах покупателям предлагают машины по более высокой стоимости.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного профильным порталом Autonews.ru.

Например «Лада Веста» на сайте автоконцерна оценивается от 1 млн 121 тыс. руб. В московсих автосалонах за седан в вариации Classic хотят получить 1 млн 125 тысяч руб. «Автомат» доступен от 1 млн 340 тысяч 900 рублей до 1 млн 355 тысяч руб.

Kia Picanto с рекомендованным ценником в 1 млн 334 тысяч 900 рублей в реальности продается за 1 млн 470 тысяч рублей в АКПП.

Hyundai Solaris в исполнении Active Plus дилеры предлагают купить от 1 млн 564 тысяч рублей. Доплата за «автомат» составляет порядка 150 тысяч рублей.

VW Polo в первоначальной вариации у дилерских центров в северной части столицы продается от 1 млн 740 тысяч рублей. За автоматическую трансмиссию нужно отдать 1 млн 820 тысяч руб.

Geely Coolray производитель рекомендует продавать от 1 млн 879 тысяч 900 руб. Но дилеры продают его от 2 млн рублей до 2 млн 210 тысяч 900 рублей за базовое исполнение.

Autonews оценивал автомобили, которые позиционируются как «бюджетные» и «самые доступные». Стоимость более дорогих моделей в салонах и на сайтах дилеров отличается еще больше.

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