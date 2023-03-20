Подсчитано, на сколько вырастет зарплата в учреждениях дополнительного образования Карелии

Минобразования Карелии планирует увеличить в 2023 году заработную плату работников учреждений дополнительного образования.

Об этом сообщил сегодня в парламенте республики заместитель министра Антон Чивин.

По его словам, средний размер зарплаты будет увеличен до «целевого показателя» равного 52600 рублям.

В 2022 году эту сумма составляла около 48 тыс. рублей.

Вопрос о зарплатах в дополнительном образовании возник в связи с обсуждением реформы спортивных школ. Они должны будут перерегистрироваться как учреждения дополнительного образования. Уровень зарплат там будет соответствовать целевому, пообещал Чивин.