Подсчитано, на сколько выросли цены в Карелии с начала года

Потребительские цены в Карелии за 5 месяцев 2022 года выросли на 13,2%.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–май.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены увеличились на 15,7%, а годовая инфляция в мае составила 19,5% по сравнению с маем 2021 года.

Вместе с тем, официальная статистика показала замедление ежемесячного роста цен. В течение марта они увеличились на 8,9%, в апреле — на 1,1%, а в мае — на 0,5%.