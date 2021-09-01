Подсчитано, почему расходы жителей Карелии растут быстрее официального уровня инфляции

Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.

Об этом говорят данные Карелиястата, если посмотреть не только на инфляцию и средний размер номинальной зарплаты, но и на другие показатели, характеризующие рост цен.

В отчетности Карелиястата есть данные о росте номинальной начисленной зарплаты населения в январе–мае 2021 года. Ее размер превысил 47579 рублей — на 6,3% больше по сравнению с аналогичным период прошлого года. Цены на товары и услуги за этот период по официальной статистке выросли на 6%. В результате, реальная зарплата увеличилась на 0,3%. Примерно такое же соотношение между среднедушевыми номинальными и реальными доходами населения. То есть уровень жизни в Карелии, согласно этим расчетам, не улучшился, но в целом, остался таким же как в прошлом году.

Однако каждый житель Карелии, подсчитывая свои месячные расходы на товары и услуги, видит, что они выросли гораздо больше, чем официально заявленный уровень инфляции, на который ориентируются власти, поднимая зарплаты бюджетникам, оценивая уровень жизни населения и составляя прогнозы социально-экономического развития.

Подробнее о этом читайте в статье «Как инфляция „съела“ зарплаты жителей Карелии».