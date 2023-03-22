Подсчитано, сколько бюджетников работает в Карелии, и какие у них зарплаты

Количество работников бюджетных организаций в Карелии в 2022 году достигло 68308 человек.

Их средняя зарплата составила 56074,7 рубля.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

В Карелии насчитывается 20789 работников бюджетных организаций федерального подчинения. Там средняя зарплата в 2022 году составила 71707 рублей.

В республиканских бюджетных учреждениях работает 25885 человек со средней зарплатой 53954,9 рубля.

Муниципальные бюджетные организации насчитывают 21633 работника. Их средняя зарплата составила в 2022 году 43588,7 рубля.