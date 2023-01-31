Подсчитано, сколько лет жителям Карелии придется копить на покупку дома

Среднестатический житель Карелии сможет накопить на покупку собственного дома почти через 10 лет, если будет откладывать всю свою зарплату.

Такие подсчеты провел сервис по сделкам с недвижимостью «Мир квартир».

Средние цены по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, а данные по заработной плате — из статистики Росстата РФ.

«Мы исходили из того, что на покупку дома житель РФ будет откладывать всю свою зарплату, что теоретически возможно, если в семье есть второй работающий человек, чью зарплату можно тратить на текущие нужды. В своих расчетах мы не учитывали доход, который мог был получен от банковского депозита, где могли бы быть размещены эти средства, инфляцию и другие подобные факторы», — пояснил генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.

В рейтинге регионов Карелия заняла 21 место. Составители рейтинга подчитали, что средняя стоимость индивидуального дома в республике составляет 6 млн 367 тыс. 620 рублей. Такую сумму при зарплате 54 027 рублей придется копить 9,8 года.