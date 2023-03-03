Подсчитано, сколько новых кафе и баров открылось за год в Петрозаводске

В Петрозаводске в 2022 году появилось 84 новых кафе, баров и других предприятий общественного питания.

Такой вывод следует из сравнения двух отчетов о работе администрации города — за 2021 и за 2022 годы.

Если в 2021 году в столице Карелии работали 245 предприятий общественного питания, то в 2022 их число выросло до 329.

Количество посадочных мест увеличилось с 10,5 тыс. до 14,1 тыс.