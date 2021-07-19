Подсчитано, сколько жителей Карелии зарабатывает от 200 тыс. до 1 млн рублей в месяц

Официальная статистика показала распределение численности работников в Карелии по уровню заработной платы.

Рассчеты сделаны Карелиястатом на основании данных о зарплатах жителей республики за апрель 2021 года.

Более 45 тыс. рублей в месяц зарабатывает 41,8% жителей республики.

Среди них 13,2% получают от 45 до 55 тыс. рублей, 8,2% — от 55 до 65 тыс., 6,1% — от 65 до 75 тыс., 7,9% — от 75 до 100 тыс. рублей в месяц.

Еще 5,6% работников зарабатывают от 100 до 200 тыс. рублей, 0,7% — от 200 до 400 тыс. рублей и 0,1% — от 400 тыс. до 1 млн рублей в месяц.

Также статистика показывает уровень заработной платы в государственных и частных организациях и разных отраслях — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».