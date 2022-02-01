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Подсчитаны размеры детских пособий и выплат на погребение в Карелии после индексации

Новости. Общество
09:21, 02 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов

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Министерство социальной защиты Карелии представило расчеты, как выросли размеры единовременного пособия при рождении детей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и социального пособия на погребение с 1 января.

Согласно постановлению правительства России, индексация составила 8,4%. В Карелии базовые размеры пособий подлежат увеличению на районный коэффициент.

В южной и центральной части Карелии единовременное пособие при рождении ребенка выросло до 23 543 рублей 69 копеек, в северной — до 28 661 рубля 88 копеек.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, теперь, составляет, соответственно 8 829 рублей 48 копеек и 10 748 рублей 93 копейки.

Размер социального пособия на погребение в Карелии в результате повышения составил 8 009 рублей 38 копеек в южных и центральных районах и 9 750 рублей 55 копеек — в северных.

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Комментарии

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Leopol'd
2022-02-02 10:36:09
Кто-нибудь сумел похоронить дешевле тысяч 50? Журналисты, промониторьте реальные цены. Тот минимум, без которого никак.
Изя
2022-02-02 10:15:08
Актуальная тема (((( Больше писать уже не о чем . :)
Горожанин
2022-02-02 10:04:01
Вчера в городе самый дешевый гроб был 28 000 руб. Это о грустном...
Гость
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