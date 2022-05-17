Измерены размеры квартир, расположенных в новостройках Карелии

В новых домах, которые были сданы в этом году в Карелии, почти половина квартир — двухкомнатные.

Это следует из данных Карелиястата о жилищном строительстве за январь–апрель 2022 года.

Доля двухкомнатных квартир в новостройках составила 45,6%, однокомнатных — 22,5%, трехкомнатных — 27,1%, четырехкомнатных и более — 4,8%.

Средний размер квартиры в многоквартирных домах достигает 49 кв. метров.

В январе–апреле в Карелии было введено в действие 129,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но из этого количества на многоквартирные дома приходится лишь 31,1%. Все остальное — ИЖС.