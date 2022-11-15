Подсчитаны размеры официальных зарплат бюджетников в Карелии

Официальная статистика показала, сколько зарабатывают основные категории работников бюджетных организаций Карелии.

Карелиястат опубликовал данные за январь–сентябрь 2022 года

У врачей зарплата отличается в зависимости о уровня учреждений. В федеральных медицинских организациях средняя зарплата составила 89 767 рублей, в региональных — 87 435 рублей, в муниципальных — 76 138 рублей.

Средний медицинский персонал зарабатывает в среднем 47 695 рублей (федеральные), 46 596 (региональные), 27 919 рублей (муниципальные).

Для школьных учителей и воспитателей указана только одна сумма — 45 312 рублей и 44 249 рублей соответственно.

Также учитывается и зарплата некоторых других бюджетников. У соцработников ее средний размер составил 44 951 рубль. Научные работники зарабатывают в среднем 71 682 рубля.

Размер зарплаты работников учреждений культуры республиканского подчинения составил 49 593 рубля, муниципальных — 35 380 рублей. А сколько зарабатывают в федеральных учреждениях, статистика умалчивает.

«Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом…», — говорится в примечаниях к отчету Карелиястата.