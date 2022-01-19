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Подсчитаны размеры социальных пособий в Карелии после повышения с 1 января

Новости. Общество
11:09, 20 Января 2022
фото: pixabay

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Жители Карелии с 1 января будут получать новые социальные выплаты, а размер прежних пособий увеличится.

Например, новые меры соцподдержки адресованы владельцам индивидуальных жилых домов. Они будут получать материальную помощь для подключения природного газа.

Новшеством 2022 года также стали компенсации расходов на приобретение стройматериалов жителям Карелии, которые построили индивидуальные жилые дома и ввели их в эксплуатацию в прошлом году.

Также новые выплаты будут получать жители Карелии, достигшие 23-летнего возраста и имеющие право на улучшение жилищных условий как дети-сироты.

Кроме того, изменения в сфере социальной поддержки связаны с индексацией размера ряда детских пособий, выплат ветеранам и другим категориям граждан.

Об этом читайте в статье «Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января».

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ой
2022-01-20 12:10:35
Издевательство. .просто...
Олигархи( проще расхитители народного достояния) разбогатели на огромные суммы, а народу опять "комбинация из трёх пальцев"?!
Гость
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