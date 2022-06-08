Подставная подруга выманила у жительницы Карелии деньги через интернет

В Пудожском районе мошенники создали копию интернет-страницы местной жительницы и выманили у ее подруги деньги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 44-летней горожанки. У неё обманным путём были похищены деньги в размере 3 450 рублей.

Несколько дней назад женщина получила сообщение в социальной сети: знакомая попросила 300 рублей в долг. В ходе переписки собеседница выведала реквизиты банковской карты пудожанки, а также узнала код доступа, который та получила на телефон. В итоге со счета заявительницы оказалась списана совсем другая сумма. Она связалась с подругой и узнала, что та у неё ничего не просила. Выяснилось, что мошенники создали копию её страницы, а после денежного перевода удалили переписку.

Жительница Петрозаводска потеряла 15 тысяч рублей, совершая покупку через интернет. На одном из сайтов она нашла объявление о продаже детской коляски, связалась с продавцом и договорилась о покупке. Еще не получив товар, женщина перевела в счет оплаты 15 тысяч рублей. Коляску ей так и не прислали.

Полиция Карелии в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Тщательно проверяйте любую информацию. Помните, что мошенники очень изобретательны и используют любые уловки, чтобы завладеть вашими средствами.