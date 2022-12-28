Подсудимый в Карелии признался, что во время прогулки захотел убить незнакомую девочку

Суд в Сортавале вынес приговор 19-летнему местному жителю, напавшему на улице на случайно встреченную девочку-подростка.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе 2022 года молодой человек всю ночь употреблял спиртные напитки у себя дома и под утро решил прогуляться по городу.
«На улице у него возникло желание убить человека. В этот момент мимо проходила 15-летняя девушка, которая направлялась в больницу. Подсудимый схватил ее руками за горло и начал душить вследствие чего она начала терять сознание», — говорится в сообщении прокуратуры.
Жертву спасло только то, что на ее крик прибежала оказавшаяся поблизости женщина и спугнула нападавшего. В тот же день его задержали. На суде он полностью признал вину и принес девушке извинения.
Суд квалифицировал его действия как «покушение на убийство из хулиганских побуждений» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда на сумму 200 тыс. рублей.
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