Подсудимый в Карелии признался, что во время прогулки захотел убить незнакомую девочку

Суд в Сортавале вынес приговор 19-летнему местному жителю, напавшему на улице на случайно встреченную девочку-подростка.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2022 года молодой человек всю ночь употреблял спиртные напитки у себя дома и под утро решил прогуляться по городу.

«На улице у него возникло желание убить человека. В этот момент мимо проходила 15-летняя девушка, которая направлялась в больницу. Подсудимый схватил ее руками за горло и начал душить вследствие чего она начала терять сознание», — говорится в сообщении прокуратуры.

Жертву спасло только то, что на ее крик прибежала оказавшаяся поблизости женщина и спугнула нападавшего. В тот же день его задержали. На суде он полностью признал вину и принес девушке извинения.

Суд квалифицировал его действия как «покушение на убийство из хулиганских побуждений» и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда на сумму 200 тыс. рублей.