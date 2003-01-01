Подсветка появится у двух мемориальных комплексов в Петрозаводске

В этом году подсветка появится у стелы «Город воинской славы» и у мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы».
В мэрии рассказали, что в планах установить наружное освещение и сделать акцентную подсветку бронзовых барельефов у стелы «Город воинской славы».
— Это станет возможным благодаря субсидии на развитие туризма, которую выделим из городского бюджета нашему муниципальному предприятию «Петрозаводские энергетические системы». Восстановим освещение самой стелы, установим две дополнительные торшерные опоры и четыре прожектора, — рассказали в мэрии.
Также подсветка появится у мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы». Десять парковых светильников и около двадцати прожекторов обеспечат фоновую подсветку для Вечного огня и мемориальных плит братской могилы.