Подсветка сделала детскую поликлинику в райцентре Карелии эстетически привлекательной

В Сортавале отремонтированный фасад детской поликлиники украсили декоративной подсветкой.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, завершился капитальный ремонт фасада детской поликлиники в Сортавальской ЦРБ, который проводился по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Фасад оштукатурен и окрашен. Цокольная часть здания облицована керамогранитом. Обустроены входные группы, установлена новая большая крытая колясочная. Не забыли и про декоративную подсветку фасада, которая сделала внешний вид здания более эстетичным и привлекательным, — написал Михаил Охлопков. — Сегодня рабочие завершают укладку плитки на крыльце».

Как отметил министр здравоохранения, поликлиника не выбивается из архитектурного ряда исторических зданий Сортавалы.