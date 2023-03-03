«Подсыпка бы не помешала»: очевидец сообщил о вылетевшем в кювет автомобиле в Карелии (ФОТО)

Автомобиль попал в ДТП на автодороге в сторону деревни Тулгуба Кондопожского района Карелии.

Об этом сообщил один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, ставший очевидцем происшествия.

По его словам, авария произошла на крутом повороте в районе СНТ Нива-4. Автомобиль вылете в кювет.

«Дорога чистится регулярно, но подсыпка на скользких поворотах не помешала бы, так как ДТП в данном месте зимой - не редкость. Да и патрули ДПС на данной дороге - не частое явление, несмотря на паломничество рыбаков в Тулгубу зимой», - написал очевидец.